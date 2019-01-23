《请回答》系列、《机智牢房生活》申PD将在8月带著医学题材新作回归？tvN：「目前向未确定」
韩剧 2019年1月23日 星期三14:26 Yuan
真的超期待申PD的新剧！有没有人跟小编一样每部都有看的呢（举手）～
今日，有媒体报导曾经执导《请回答系列》、《机智牢房生活》的申元浩PD正在准备医学题材，这不是常见的医生们和政治斗争或是展现医术，而是讲述充满人情味医生的故事，以医生们发生的故事为中心。
虽然新剧并还没有决定片名，不过申PD已经在和演员们见面，因为申PD的风格不是写好剧本然后展示，而是像演员们直接说明，据悉这次也在寻找「二手新人」。而新剧有望在今年夏天播出，会以季播形式进行。对此，tvN方面则回应：「申PD的新作正在以8月播出为目标，但具体的排程和新作类型向未确定。」
申元浩PD曾执导过《请回答系列》，故事引发共鸣，受到许多人的喜爱；在《机智牢房生活》播出前也有过是否会美化犯罪者的争议，但剧中不仅没有美化，反而留下了「不要犯罪」的教训。每次作品都会带来超高话题，这次的新作会是什么风格，也备受关注。
（图：tvN）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论