因转播球赛，《Sky Castle》本周五可能停播！让观众怒喊出：「你能承受这一切后果吗？JTBC」

因转播球赛，《Sky Castle》本周五可能停播！让观众怒喊出：「你能承受这一切后果吗？JTBC」

韩剧   2019年1月22日   星期二14:30   Yuan   12

根据JTBC的编程显示，《Sky Castle》周五（25日）位置显示空缺，周六（26日）将播出第19集。

因JTBC将转播亚洲杯韩国对战巴林的比赛，所以《先热情地打扫吧》今日停播，如果韩国队在与巴林队比赛中获胜的话，8强将在25日举行，所以当天的《Sky Castle》就可能停播。

这个消息公开，让不少剧迷崩溃，因为《Sky Castle》原订在本周六播出大结局，如果停播一集，就必须再等一周才能知道结局。更让不少观众喊出剧中的经典台词：「你能承受这一切后果吗？JTBC」、「信不信我撕烂你的嘴皮子」，还有观众表示：「能不能让宇宙少待在监狱一周啊！」

《Sky Castle》日前收视已突破22.3％，创下了有线台最高收视，剧组将在2月前往普吉岛进行5天3夜的休假。另外，金瑞亨和吴娜拉将出演《认识的哥哥》；孩子们也将出演《Happy Together》，期待他们在节目中公开拍摄趣事呢！

（图：JTBC）

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留言/评论
  • Shelley LuLu
    熱情的打掃停兩週幾乎被棄劇了收視很低啊~
    1小时前
  • 황아청
    鄭獅子
    1小时前
  • 劉憶璇
    只能祈禱韓國球敗了
    1小时前
  • 郭小豆
    小心我撕爛你的嘴🤣有綜藝👍
    1小时前
  • 陳美蓉
    快把宇宙放出來啦~😑 우리우주 어떡해?
    41分前
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