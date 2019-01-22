因转播球赛，《Sky Castle》本周五可能停播！让观众怒喊出：「你能承受这一切后果吗？JTBC」
韩剧 2019年1月22日 星期二14:30 Yuan
根据JTBC的编程显示，《Sky Castle》周五（25日）位置显示空缺，周六（26日）将播出第19集。
因JTBC将转播亚洲杯韩国对战巴林的比赛，所以《先热情地打扫吧》今日停播，如果韩国队在与巴林队比赛中获胜的话，8强将在25日举行，所以当天的《Sky Castle》就可能停播。
这个消息公开，让不少剧迷崩溃，因为《Sky Castle》原订在本周六播出大结局，如果停播一集，就必须再等一周才能知道结局。更让不少观众喊出剧中的经典台词：「你能承受这一切后果吗？JTBC」、「信不信我撕烂你的嘴皮子」，还有观众表示：「能不能让宇宙少待在监狱一周啊！」
《Sky Castle》日前收视已突破22.3％，创下了有线台最高收视，剧组将在2月前往普吉岛进行5天3夜的休假。另外，金瑞亨和吴娜拉将出演《认识的哥哥》；孩子们也将出演《Happy Together》，期待他们在节目中公开拍摄趣事呢！
（图：JTBC）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
熱情的打掃停兩週幾乎被棄劇了收視很低啊~
1小时前
-
-
-
-
快把宇宙放出來啦~😑
우리우주 어떡해?
41分前