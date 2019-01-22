《新西游记》、《姜食堂》的罗PD又要推新节目了！暂名为《欧洲寄宿家庭》 顶级男演员邀请讨论中
综艺 2019年1月22日 星期二11:59 JiaJia
天哪！这次又会是谁？看到「顶级男演员」大家第一个想到的又是…？小编想到的是「韩国四大公共财」～（有可能实现吗？）
今日（22日），据韩国媒体报导，曾制作过多档脍炙人口的综艺的罗暎锡PD（罗PD），将在今年（2019年）3月推出新节目！暂名为《欧洲寄宿家庭》，是以「给在外地遇到的韩国朋友送上礼物般的一顿饭和回忆」为主题，目前与顶级男演员邀请讨论中。
罗PD曾制作过《新西游记》、《尹食堂》等系列节目，除了多年合作的艺能伙伴外，也曾邀请不少演员出演自己的节目，展现不同於戏剧作品的魅力。如大家熟悉的「美大哥」李瑞镇，去年（2018年）更找来鲜少出现在艺能上的苏志燮，担任《森林里的小屋》之「实验对象B」。
（图片来源：NAVER、《新西游记》、《尹食堂》）
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留言/评论
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車叔呢？最近沒什麼車勝元的消息，是時候出現了？
55分前
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