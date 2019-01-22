都敬秀新写真出炉：EXO的队友是一辈子的朋友，EXO是家一般的存在 最近超火的《Sky Castle》金宝罗和她们竟是好友，这是最红90后闺蜜团吧 是天使吗？ BTS防弹少年团新加坡演唱会：V擦拭舞台积水&柾国帮粉丝拾回手机 JYJ朴有天时隔3年发行新专辑！不做电视宣传只开演唱会 路人视角下的任时完！去看朴炯植音乐剧，乖乖站在人群中 隐身在弘大闹区中的静谧空间：B.ratio coffee 朴志训个人见面会亚巡将登场 快来记下首尔场售票资讯！ 全民追剧时代！《SKY Castle》之EXO版：您能承受得了吗？XD CLC 全员造型大突破 迷你八辑〈No.1〉挑战华丽复古风 【大邱专题】快闪大邱3天2夜 - 不吃会后悔的宵夜炸鸡胗 「亚洲王妃」李善彬原来这么会跳舞，大家有看过这个广告呢？

朴志训最近如火如荼地投入个人活动，很快地他就安排了和粉丝近距离互动的机会，May 们都准备好抢票了吗？

Maroo Entertainment 在昨天（21 日）宣布朴志训将於 2 月 9 日在庆熙大学和平的殿堂，举行首场个人粉丝见面会《Park Jihoon 2019 Asia Fan Meeting in Seoul [FIRST EDITION]》。

《Park Jihoon 2019 Asia Fan Meeting in Seoul [FIRST EDITION]》在 28 日晚间八点（韩国时间）就会抢先开放官方会员上 MelOn Ticket 购票，还没加入会员的一般粉丝则可以於 31 日同一时间抢票。

正好前几天朴志训亲自从粉丝提议的名字中选出了官方粉丝的名字 “May”，一方面意指他诞生的五月份，一方面也意味著他拥有无限可能性，以及无论他展现什么样貌、身在何处，都会准备好为他加油的粉丝。这么一来，见面会也将成为朴志训与 May 们第一次正式见面的珍贵场合，希望大家都能如愿抢到票罗！



（照片与影片来源：Maroo Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻