朴志训个人见面会亚巡将登场　快来记下首尔场售票资讯！

朴志训个人见面会亚巡将登场　快来记下首尔场售票资讯！

明星   2019年1月22日   星期二08:41   施乃琪  

朴志训最近如火如荼地投入个人活动，很快地他就安排了和粉丝近距离互动的机会，May 们都准备好抢票了吗？

Maroo Entertainment 在昨天（21 日）宣布朴志训将於 2 月 9 日在庆熙大学和平的殿堂，举行首场个人粉丝见面会《Park Jihoon 2019 Asia Fan Meeting in Seoul [FIRST EDITION]》。

《Park Jihoon 2019 Asia Fan Meeting in Seoul [FIRST EDITION]》在 28 日晚间八点（韩国时间）就会抢先开放官方会员上 MelOn Ticket 购票，还没加入会员的一般粉丝则可以於 31 日同一时间抢票。

正好前几天朴志训亲自从粉丝提议的名字中选出了官方粉丝的名字 “May”，一方面意指他诞生的五月份，一方面也意味著他拥有无限可能性，以及无论他展现什么样貌、身在何处，都会准备好为他加油的粉丝。这么一来，见面会也将成为朴志训与 May 们第一次正式见面的珍贵场合，希望大家都能如愿抢到票罗！


（照片与影片来源：Maroo Entertainment）

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