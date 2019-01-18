THE BOYZ 首场亚巡即将开跑 已敲定台、港等 8 个场次！
KPOP 2019年1月18日 星期五13:27 施乃琪
出道才不到 500 天就迅速累积起海外人气的 THE BOYZ，即将把月底要举行的 fan-con 扩大成亚洲巡回公演罗！
Cre.Kre Entertainment 今天（18 日）宣布，THE BOYZ 即将以 26、27 两日以首尔奥林匹克公园奥林匹克厅为起点，展开出道后的第一次亚洲巡回 fan-con《The Castle》。
尽管 THE BOYZ 在 2017 年底才出道，但结合演唱会和见面会的《The Castle》首尔场仍大胆地选在规模颇大的场地举行，而且当初预售门票时仅短短 4 分钟就全数售罄，从各方面都能感受到他们的火热人气。
目前 THE BOYZ 已敲定於 5 月 8 日从日本千叶开跑，并在 6 月后来到香港、泰国、印尼、新加坡、台湾和菲律宾，喜欢他们的话别忘了继续关注售票资讯哦！
（照片与影片来源：Cre.Kre Entertainment）
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