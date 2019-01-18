李栋旭公开与刘寅娜「二次合作」的感想：「确实有负担 正为了展现不一样的化学反应而努力」、「她很细心 帮助我许多」

tvN新剧《触及真心》将於2月6日首播。剧组陆续公开两位主角「初相遇」的剧照、海报拍摄花絮影片、剧情预告影片等，男主角李栋旭也接受了媒体采访，透露自己出演该部作品的理由，以及和刘寅娜「二次合作」的感想。
将於下月（2月）6日首播的tvN新水木剧（周三、四播出）《触及真心》，改编自网路小说，描述顶级女演员突然爆出和财阀三世的绯闻，事业开始走下坡路；而她为了出演知名编剧的电视剧，到韩国最厉害的律师那里伪装求职当他的秘书，是一段顶级女演员和龟毛的律师之间隐密的办公室恋情。由李栋旭、刘寅娜主演。
剧组於近期公开两位主演「初相遇」的剧照，并表示：「男、女主角将以甜蜜的初次见面为开端，通过一件又一件的事情，逐渐累积化学反应，并让观众们心动。」从剧照中可以看到，刘寅娜饰演的女主角，首次来到李栋旭饰演的男主角所在的律师事务所上班，并友好的向他打招呼。（姐姐打招呼的方式…让小编想到《鬼怪》里Sunny和阿使「初相遇」的场面！）
在海报拍摄花絮影片中，演员们纷纷表示拍摄过程中相处得很愉快，感觉是个好兆头，电视剧会顺顺利利的。被问到和真心（指刘寅娜）的默契如何，李栋旭表示：「很好，因为很熟悉，在现场也受到寅娜许多照顾。」而两位演员连细节也不放过，就连怎么「牵手」也是多次尝试呢！
而在众多作品中展现「暖男」样貌的李栋旭，此次饰演的律师「权正禄」是个完美主义者，个性还有点死板，将会带给观众们不一样的感觉。被问到为何出演《触及真心》，李栋旭透露，是因为对於朴俊和导演及演员刘寅娜的信任。
而李栋旭曾与刘寅娜合作过《鬼怪》，也是饰演萤幕CP。他坦言：「无论如何，因为有《鬼怪》的光环在，确实有负担，但为了展现另外一种化学反应，正在努力著」、「『不陌生』是很大的优点。事实上，从剧本阅读到现在，整个拍摄过程都很轻松。寅娜的性格十分信心，会抓住我错过的部分并帮我补充，得到许多帮助，非常感谢」。
在最新剧情预告影片里，两位主演带著心动的表情逐渐靠近彼此。李栋旭以律师的口吻念著死板的台词，对比刘寅娜活泼又生动的表情，展现反差。最后，李栋旭才深情地对刘寅娜说：「我好像是真心地陷入爱河了…」刘寅娜甜蜜地笑了～
（图片、影片来源：tvN《触及真心》）
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