因信赖而期待　自制自作代表团 SEVENTEEN 预告连发！

下周一 SEVENTEEN 就要带著新专辑回归，由〈Getting Closer〉延烧至今的热度加上最近的许多预告，应该让 Carat 都等不及了吧？
SEVENTEEN 的回归预热进入倒数阶段，Pledis Entertainment 最近也陆续公开迷你六辑〈You Make My Dawn〉的全曲亮点集锦与主打歌 “Home” 的 MV 预告片。
包含主打歌在内，〈You Make My Dawn〉总共收录了六首歌曲，其中除了照例有嘻哈、演唱和表演这个小分队的歌曲，当然也有上个月就抢先公开的 “Getting Closer”。短短不到两分钟的亮点集锦影片伴随著 SEVENTEEN 美好如画的概念照，与能听出成员歌声特色的片段，轻而易举地激起歌迷的期待。
而 Urban Future R&B 风格的主打歌 “Home”不仅由默契十足的 Woozi 和 Bumzu 作词作曲，胜宽也参与了作曲工作，MV 预告也依然充满 SEVENTEEN 介於真实与奇幻间的独特风格。
SEVENTEEN 将於 21 日经由各大音源网站全面发行〈You Make My Dawn〉，而当晚八点（韩国时间）他们也会透过 V LIVE 直播发片 showcasehttps://www.vlive.tv/video/109143，Carat 们一定要死守直播哦！
（照片与影片来源：Pledis Entertainment）
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