男友风孔刘上线！ 男神挑选作品的标准超霸气：看当时心情

许久未现身的孔刘通过时尚杂志《BAZAAR》公开了近况。
最近，孔刘携手杂志《BAZAAR》前往美国拍摄写真，并登上了2月号的封面。 能够完美消化正装、运动Look的孔刘这次在异国他乡演绎了休闲男友风，身穿连帽衫、T恤、V领针织衫、运动鞋等休闲单品亮相，沐浴在和煦的阳光下，深邃的目光十分吸引人。
电视剧《鬼怪》之后时隔2年孔刘再次出演影视作品，2019年有《82年生金智英》和《徐福》（暂定名）2部影片和观众见面。 在采访中，孔刘还向读者们坦露了作为演员的信仰，被称赞挑选作品很是大胆，每次尝试都很新颖时，孔刘解释道：「并没有刻意为之，只是跟著挑选作品当时情绪而定，会明确反应出那时候的情绪。不想被固定在一个框架里，想要不停变化。 每次挑选作品时最大的苦恼就是，作品是否会给我自己带去新鲜感，虽然我不写剧本也不掌镜，但作为创作拍摄中的一员能够参与其中就好，这就是我工作的动力。 」
在国外拍摄写真时，孔刘还抽空观看了自己最喜欢的篮球运动Stephen Curry的比赛，为偶像加油，对此他表示：「每次看喜欢的选手打比赛，即使是在电视机前观看，我也会穿上相应的队服。 」
「图：《BAZAAR》」
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