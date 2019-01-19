【K社韩文小百科】「孤独的房」到底为什么孤独？BTS防弹少年团V半夜喊话无人理：我错了

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相信所有混韩圈的小伙伴们经常会看到一个名叫「孤独的房」的东西，它们因为爱豆们频频出现在其中而爆红。

其实从去年年初「孤独的房」就开始风靡，简单来说这就是一个聊天群，网民们可以在这里无对话交流，只上传符合主题的动物、艺人的照片。 万一上传了文字或是脱离主题的照片的话就会强制被踢出群。

「孤独的OOO」来源於日本漫画原作的电视剧《孤独的美食家》。剧里是美食家井之头 五郎独自寻找地方的美食，以介绍食物的方式构之而成。 受到剧情的影响，kakao talk开放聊天室出现了「美食的孤独家」聊天群。 之后逐渐出现了各式各样的「孤独的房」，其中最火的还是各个爱豆的「孤独的房」，一般会以「孤独的」+爱豆名字来命名，基本上每个爱豆都会有好几个属於自己的「孤独的房」。



对於爱豆饭来说，「孤独的房」简直是福地啊，在这里你可以收到爱豆们的各种图，什么新图旧图、恶搞图爆笑图，应有尽有，甚至如果你没有找到自己想要的图，还可以在群里求图，很快就会有热心粉丝发给你。

而自从「孤独的房」红起来之后，很多爱豆也对此十分感兴趣，所以会加入自己的「孤独的房」围观，然后在试图证明自己就是爱豆本人的时候，因为违反了「不能说话 」的群规被踢掉了...... 於是爱豆们都要使出浑身解数来证明「我就是我」。



虽然爱豆们经常被自家粉丝无情的踢出群，但总有那么一些爱豆还要去尝试，这次就轮到了防弹少年团的V。 他在淩晨3点多陆续加了进入了几个「孤独房」，先是违反群规发文字信息，虽然是问候大家，但根本无人回应。 之后又称自己是「金泰亨，25岁，男」还是无人回应，最后为了证明自己就是自己，称要在twitter上发图。 有粉丝提醒：「群里不能发言」、「不能骗人」、「请遵守群规」。 甚至有人直言：「不想被骂的话现在就离开」。 最后V不得不低头，道歉说自己不懂群规，顺便吐槽「怎么说句话这么难。 」



V啊，你也不是第一个在「孤独的房」里被自家粉丝怼的爱豆了，粉丝还没有不耐烦地把你踢出群呢。

「图：theqoo」

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