求快点结婚！这些明星CP们，真的让人期待他们的婚礼啊

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作为一名成熟的粉丝，我们也希望自己的本命找到她/他的真命天子/天女，携手迈入幸福的下半个人生，娱乐圈里有不少对艺人CP，他们低调、幸福地享受著恋情，不过已经有很多粉丝开始期待他们的婚礼了。

1.郑敬淏&秀英



一转眼已经恋爱6年的秀英和郑敬淏，除了最初爆出恋情时，民众很少在媒体上看到两人秀恩爱，最多就是通过粉丝偶遇照追踪两人的恋情，这场恋爱真的是谈得超级低调。 虽然两人喜欢保持低调，但郑敬淏却是一有机会就狂示爱，之前秀英开直播时，郑敬淏就化身热血迷弟疯狂留言，看得粉丝很是欣慰。 郑敬淏还曾透露等他捧回最佳男演员奖时就要向秀英求婚。

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2.尹启相&李荷妮



又是一对低调的情侣，2013年就开始恋爱的他们同样走过了6个年头，两人还共同养了两只狗狗，狗狗的名字合起来就是「谢谢你」，超级有爱。

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3. 金宇彬&申慜娥



公开恋爱3年多的金宇彬和申慜娥，前不久刚刚被拍到在澳洲约会。 2017年金宇彬被查出患上鼻咽癌，全面停工治病，申慜娥始终不离不弃，尽心陪在男友身边。 俗话说患难见真情，病魔也考验了两人的爱情，真心希望他们能够一直牵手走下去。

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4.李己雨&李清娥



因为合作《花美男拉面店》而相识相恋的李清娥与李基宇，两人於2013年公开恋情，携手走过了6年，鲜少在公开场合秀恩爱的他们其实也爱得很甜蜜，经常一起看电影、逛街约会。

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5.李光洙&李善彬



2018年12月31日爆出恋情的李光洙和李善彬，比起前4对长达5、6年的恋爱时间真的很短，但是粉丝们就是莫名期待这对快点结婚。再结合此前算命先生测出李光洙会在2018年恋爱，对方是个特别适合结婚的女生，就更让粉丝们期待啦。



「图：NATE」

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