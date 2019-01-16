昨晚参加「首尔歌谣大赏」的不是Irene而是裴总裁，攻气太强粉丝直呼受不了
明星 2019年1月16日 星期三09:25 Rui
2019首尔歌谣大赏昨晚隆重举行，除了各大媒体公开的诸多官方照片外，现场粉丝们拍摄的的饭拍照也备受大家欢迎。 这不，就有粉丝捕捉到了昨晚颁奖礼的Red Velvet队长Irene，她一不小心又刷新了自己的美貌纪录。
平时我们看到的Irene多是仙气打扮，娇甜可人，一副小公主模样。 没想到昨日里的她竟然化身霸道女总裁，一袭深色西装Look，很是干练俐落。坐在台下，腰杆挺得笔直，表情高冷的她宛若是来参加新年员工大会的大Boss，审视著台上的一切。
最吸睛的就是她的发型，扎著温婉的低马尾，妆容精致，即使是中分造型，也丝毫不影响她的美貌，反倒更显优雅大气，气质直接从爱豆上升到了精英人士。
接下来就让我们来欣赏一下裴总裁的盛世美颜~
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Irene的Wink送给你~
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难怪看了这组照片有粉丝表示：「感觉自己被掰弯了」、「我可以」、「怎么能这么帅这么美？」、「我无法承受的耀眼美丽」等。
「图：instiz」
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