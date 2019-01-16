[有片] 叫我行销女王! 孔晓振上电视购物卖《锁命危机》电影票
电影 2019年1月16日 星期三10:08 Erin
身为演员，为新作品上节目、接受专访、参与映后座谈等，这些宣传方式早已是基本款，不过没有人能像「韩剧女王」孔晓振如此突发奇想，在韩国电视购物频道亲自叫卖主演新片《锁命危机》预售票，也如愿创造了高收视成绩与票房。
在孔晓振亲上电视购物频道叫卖本片预售票的影片中，还担心大家怀疑这活动的真实性，对著镜头多次强调「这是真的！国内第一次……」讲到自己都笑场。她在镜头前诚恳地说自己已经发下豪语，想把自己完成的作品让更多观众看到，不过觉得自己野心有点太大才来到电视购物……
孔晓振对此表示：「过去用网路直播宣传其他电影的时候，曾有人留言：『怎么这么会说话啊，真想立马买张电影票！』，让我觉得应该试试看电视购物独家销售。其实，我之前跟严智苑合作《消失的女人》时就想这么做，无奈当时频道档期太满无法配合，但这回刚好有机会，所以觉得非常有趣。」
不仅如此，孔晓振还参加电视台新闻节目，甚至参加智力竞赛、路边漫游节目，更与同片女星金睿园亲自前往诚信女子大学，亲手给大学生们分发咖啡，办起见面会与学子互动。而孔晓振正是提出这些宣传创意的人，她也自信表示：「如果有机会多跟大众宣传电影，我什么都可以做！」而她的努力也获得回报，本片不仅荣登南韩新片票房冠军，更吸引将近160万民众入场观赏，收获近128亿韩圜（约新台币3.5亿元）票房，成为她从影至今最卖座的电影。
而这部在南韩掀起话题讨论的《锁命危机》，即将在本周五（1/18）於全台盛大上映。
照片/影片：采昌国际多媒体
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