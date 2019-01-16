站姐公开EXO KAI「传说级」直拍舞台为他庆生！大家准备好一起流鼻血了吗
明星 2019年1月16日 星期三09:39 Rui
站姐，为路人打开一扇了解爱豆的窗户的人，有时候也是离爱豆最近的人，他们用各类价格高昂的设备为粉丝们提供各种高清精良照片或录影，让粉丝们可以「云吸偶像」（每天去网上看别人分享的偶像照片， 就当做自己也在追星）。
EXO成员KAI 1月14日生日之时，站姐就献出了一段经典录影。 YouTube频道 MOTIONPICTURESOUNDTRACK KAI以「2019幸福的KAI之日」为题公开了一则录影，是关於KAI的《白色噪音》的一段表演，堪称传奇式舞台，帅气炸裂。
梦幻又带著性感味道的《白色噪音》是不少粉丝心中的最佳名曲。 KAI身穿肩线被剪开的黑色衬衣登场，梳著大背头，伴随著音乐舞动身躯，舞步完美踩著每一个节拍，引得全场粉丝尖叫声不断。而全场的高潮部分就是表演末尾，脸上和身上被汗水浸湿的跟著音乐扭动，性感WAVE让人看得热血喷张~
该段录影已经在全球的「爱丽」之间流传开来，快来欣赏一下KAI的性感帅气吧~
「图：YouTube」
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