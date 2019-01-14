TWICE师妹团出道在即？！ 首支MV已拍摄完毕
KPOP 2019年1月14日 星期一10:33 Sani
JYP在2015年的TWICE之后，时隔4年终於要推出新的女团，让人很是期待耶！
今日据多名业内人士透露，JYP正在以年初出道为目标为新人女团进行最后阶段的筹备，已拍摄完毕出道歌曲MV，即将陆续公开出道企划的内容。
成员包括申柳真、黄艺智、李彩玲等人，其中申柳真曾出演JTBC《MIXNINE》、在女子练习生中排名第一，黄艺智在2PM俊昊的推荐出演SBS《The Fan》、被柳熙烈评价为「 让人无法不被牢牢吸引住的舞台」，李彩玲曾和姐姐李彩燕一起出演Mnet《SIXTEEN》，当时仅14岁却相当有气势。 这三人都参加过不少选秀节目，颇具实力。
JYP对此回应：「新女团确实已经拍完MV，目前正在努力准备，出道时间一旦确定就将公开。 」
JYP推出过很多成功女团，包括Wonder Girls、Miss A、TWICE等等，有「女团名家」之称，不知这次会以什么样的概念让新女团跟大家见面呢？
（图源：KSD韩星网，JYP，《MIXNINE》、《Stray Kids》节目截图）
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