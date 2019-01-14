TWICE師妹團出道在即？！ 首支MV已拍攝完畢
KPOP 2019年1月14日 星期一10:33 Sani
JYP在2015年的TWICE之後，時隔4年終於要推出新的女團，讓人很是期待耶！
今日據多名業內人士透露，JYP正在以年初出道為目標為新人女團進行最後階段的籌備，已拍攝完畢出道歌曲MV，即將陸續公開出道企劃的內容。
成員包括申柳真、黃藝智、李彩玲等人，其中申柳真曾出演JTBC《MIXNINE》、在女子練習生中排名第一，黃藝智在2PM俊昊的推薦出演SBS《The Fan》、被柳熙烈評價為「 讓人無法不被牢牢吸引住的舞台」，李彩玲曾和姐姐李彩燕一起出演Mnet《SIXTEEN》，當時僅14歲卻相當有氣勢。 這三人都參加過不少選秀節目，頗具實力。
JYP對此回應：「新女團確實已經拍完MV，目前正在努力準備，出道時間一旦確定就將公開。 」
JYP推出過很多成功女團，包括Wonder Girls、Miss A、TWICE等等，有「女團名家」之稱，不知這次會以什麼樣的概念讓新女團跟大家見面呢？
（圖源：KSD韓星網，JYP，《MIXNINE》、《Stray Kids》節目截圖）
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