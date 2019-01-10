新人男团VERIVERY再惹争议！ 应援手势竟与前辈团B1A4一模一样

一次惹到两组前辈，而且越来越明显，VERIVERY才刚出道就争议不断，令人十分担忧啊~！
VERIVERY是VIXX、gu9udan所属社Jellyfish最新推出的男团，昨天刚刚发行出道专辑《VERI-US》，不论成员颜值还是整体风格都很年轻讨喜：
然而昨天VERIVERY在官方Twitter上公开的应援手势却引起争议，因为跟2011年出道的男团B1A4的手势实在太像！
这是VERIVERY新公开的应援手势：
[#VERIVERY]— VERIVERY (@by_verivery) 2019年1月9日
D-day!! 오늘 데뷔합니다!! 오래 기다려주신 팬 여러분들 감사합니다!! #데뷔 #감사합니다 #이제시작 #베리베리 #화이팅!! pic.twitter.com/eQAPdAomGV
这是B1A4的手势：
而且早在2016年B1A4就已开始用这个手势，当时成员CNU还曾在粉丝官咖上亲自跟粉丝分享：
这个手势不论对B1A4还是BANADA而言都有很重要的意义，作为晚出道8年的新人，VERIVERY难道会不知道吗？ 影片一放出来，就有大批B1A4的粉丝到推文下边留言，礼貌地表示：「祝贺VERIVERY出道，但是手势似乎重复了呢，也许不是粉丝的人不知道，也相信你们是努力构想出来的，但这是我们从2016年就开始在用的手势， 希望能更换一下。 」
不仅如此，之前就连VERIVERY的名字也曾引起争议——2014年出道的女团Berry Good的官方粉丝名称就叫做「Very Berry」，韩文写法베리베리和VERIVERY的韩文一模一样。
目前为止，VERIVERY和Jellyfish都未对以上争议做出回应。
（图源：VERIVERY FB，JTG，网路）
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