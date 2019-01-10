新人男團VERIVERY再惹爭議！ 應援手勢竟與前輩團B1A4一模一樣

一次惹到兩組前輩，而且越來越明顯，VERIVERY才剛出道就爭議不斷，令人十分擔憂啊~！
VERIVERY是VIXX、gu9udan所屬社Jellyfish最新推出的男團，昨天剛剛發行出道專輯《VERI-US》，不論成員顏值還是整體風格都很年輕討喜：
然而昨天VERIVERY在官方Twitter上公開的應援手勢卻引起爭議，因為跟2011年出道的男團B1A4的手勢實在太像！
這是VERIVERY新公開的應援手勢：
[#VERIVERY]— VERIVERY (@by_verivery) 2019年1月9日
D-day!! 오늘 데뷔합니다!! 오래 기다려주신 팬 여러분들 감사합니다!! #데뷔 #감사합니다 #이제시작 #베리베리 #화이팅!! pic.twitter.com/eQAPdAomGV
這是B1A4的手勢：
而且早在2016年B1A4就已開始用這個手勢，當時成員CNU還曾在粉絲官咖上親自跟粉絲分享：
這個手勢不論對B1A4還是BANADA而言都有很重要的意義，作為晚出道8年的新人，VERIVERY難道會不知道嗎？ 影片一放出來，就有大批B1A4的粉絲到推文下邊留言，禮貌地表示：「祝賀VERIVERY出道，但是手勢似乎重複了呢，也許不是粉絲的人不知道，也相信你們是努力構想出來的，但這是我們從2016年就開始在用的手勢， 希望能更換一下。 」
不僅如此，之前就連VERIVERY的名字也曾引起爭議——2014年出道的女團Berry Good的官方粉絲名稱就叫做「Very Berry」，韓文寫法베리베리和VERIVERY的韓文一模一樣。
目前為止，VERIVERY和Jellyfish都未對以上爭議做出回應。
（圖源：VERIVERY FB，JTG，網路）
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