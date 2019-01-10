韩剧 成为王的男人왕이 된 남자 - 给珍九弟弟热烈的掌声

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（剧雷，慎入）看完新剧《成为王的男人》，不得不为吕珍九精彩演绎鼓掌。虽然电视剧的成功在於团队合作的配合，但首播2集的新高收视，除了反应剧情引人，也反应了吕珍九hold住了这个吃重的双角色。

也许是因改编2012年的影版《光海，成为王的男人/双面君王》，已有完整的剧情结构，只修改一些细节以符合播出长度、集数，大抵不会太难看。只是剧情走太快，有些角色对演情境就少了铺陈、酝酿感。



向来知道吕珍九弟弟演技好，但不知实力这么扎实。开场第一个镜头就被他的特写神情打到了，再加上惊喜客串的张赫，俩人精彩对戏起了很大剧效应，短短4分多钟就像定了江山似的。真、假光海的1人双角都有其背景不同的复杂心理过程，珍九弟弟在眼神和细微表情变化都做了区分。



可以说2集下来，他一直在投球，而搭配的资深演员如金相庆、张光等等也只老练的接下来，对戏张力都没客串的张赫大。或者后面随剧情进展，对演火花就会出来吧？！相较於影版的李炳宪，珍九弟弟只是年轻，少了李炳宪人生历练过来的洞悉角色后练达、纯熟演技。也因他和李炳宪有相似的颧骨，每每总觉他身上有李炳宪影子，像是少年光海。



光海身边的内官，影、视版都找来张光大叔出演，为什么都承旨不找柳承龙大叔续演？他的深沉和冷面笑匠似的演绎超有爆点。或者他本人不喜重复演同一个角色吧。金相庆也可以深沉和冷面搞笑，但效果就是不一样。反正才走2集，后面还是可以期待的。基本上，这部剧大推。20190109



#接下来都承旨该准备教河善读书写字了吧

#李世荣的中殿已是很端庄漂亮，但总会想起韩孝周

#其实，一碰上河善就带进宫，也没多教他生活习惯的小细节及礼仪就推出去，少了铺陈酝酿感

#包括都承旨、内官都太快进入信任河善会扮演好光海情节了

#期待后面假光海几场在大殿上的戏

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