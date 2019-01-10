韓劇 成為王的男人왕이 된 남자 - 給珍九弟弟熱烈的掌聲

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（劇雷，慎入）看完新劇《成為王的男人》，不得不為呂珍九精彩演繹鼓掌。雖然電視劇的成功在於團隊合作的配合，但首播2集的新高收視，除了反應劇情引人，也反應了呂珍九hold住了這個吃重的雙角色。

也許是因改編2012年的影版《光海，成為王的男人/雙面君王》，已有完整的劇情結構，只修改一些細節以符合播出長度、集數，大抵不會太難看。只是劇情走太快，有些角色對演情境就少了舖陳、醞釀感。



向來知道呂珍九弟弟演技好，但不知實力這麼紮實。開場第一個鏡頭就被他的特寫神情打到了，再加上驚喜客串的張赫，倆人精彩對戲起了很大劇效應，短短4分多鐘就像定了江山似的。真、假光海的1人雙角都有其背景不同的複雜心理過程，珍九弟弟在眼神和細微表情變化都做了區分。



可以說2集下來，他一直在投球，而搭配的資深演員如金相慶、張光等等也只老練的接下來，對戲張力都沒客串的張赫大。或者後面隨劇情進展，對演火花就會出來吧？！相較於影版的李炳憲，珍九弟弟只是年輕，少了李炳憲人生歷練過來的洞悉角色後練達、純熟演技。也因他和李炳憲有相似的顴骨，每每總覺他身上有李炳憲影子，像是少年光海。



光海身邊的內官，影、視版都找來張光大叔出演，為什麼都承旨不找柳承龍大叔續演？他的深沉和冷面笑匠似的演繹超有爆點。或者他本人不喜重複演同一個角色吧。金相慶也可以深沉和冷面搞笑，但效果就是不一樣。反正才走2集，後面還是可以期待的。基本上，這部劇大推。20190109



#接下來都承旨該準備教河善讀書寫字了吧

#李世榮的中殿已是很端莊漂亮，但總會想起韓孝周

#其實，一碰上河善就帶進宮，也沒多教他生活習慣的小細節及禮儀就推出去，少了鋪陳醞釀感

#包括都承旨、內官都太快進入信任河善會扮演好光海情節了

#期待後面假光海幾場在大殿上的戲

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