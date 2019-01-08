《成为王的男人》首播 吕珍九一人分饰贱民VS暴君表现抢眼
韩剧 2019年1月8日 星期二10:20 Erin
贱民吕珍九与暴君吕珍九在《成为王的男人》第一集登场就相见，吕珍九的实力派演出也在首播就开始令人充满期待。
tvN月火电视剧《成为王的男人》在首播当日便提前公开了剧中一人分饰两角的吕珍九不同风格的剧照，《成为王的男人》剧情描述君王李宪（吕珍九饰）发现有许多人想置他於死地，为了逃离那些危险，找来了一位比双胞胎更像自己的贱民河善（吕珍九饰）进宫，而展开一连串故事。
剧照中的吕珍九有著贱民与暴君两种造型，两人相见的瞬间更是本次首播的重点高潮，在昏暗的偏侧宫中秘密相见，两人都盯著对方看，不可置信怎么会跟自己如此相像，对两人都感到相当冲击，随之而来的紧张感也即将呈现给观众，之后会发生什么样的事件也令人好奇。
一人分饰两角的吕珍九格外令人瞩目，一个是如猛兽一般展现自己高高在上威严的暴君，另一个则是因为恐惧而几乎蜷曲自己的贱民，其间的反差令人几乎无法相信是同一人的演出。制作团队表示：“首播中暴君与贱民相见的场面，让一人分饰两角的吕珍九展现他的演技，敬请大家期待。” 《成为王的男人》自1月7日起将在每周一周二晚间9：30播出。
照片：tvN
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