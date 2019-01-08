《成為王的男人》首播 呂珍九一人分飾賤民VS暴君表現搶眼
韓劇 2019年1月8日 星期二10:20 Erin
賤民呂珍九與暴君呂珍九在《成為王的男人》第一集登場就相見，呂珍九的實力派演出也在首播就開始令人充滿期待。
tvN月火電視劇《成為王的男人》在首播當日便提前公開了劇中一人分飾兩角的呂珍九不同風格的劇照，《成為王的男人》劇情描述君王李憲（呂珍九飾）發現有許多人想置他於死地，為了逃離那些危險，找來了一位比雙胞胎更像自己的賤民河善（呂珍九飾）進宮，而展開一連串故事。
劇照中的呂珍九有著賤民與暴君兩種造型，兩人相見的瞬間更是本次首播的重點高潮，在昏暗的偏側宮中祕密相見，兩人都盯著對方看，不可置信怎麼會跟自己如此相像，對兩人都感到相當衝擊，隨之而來的緊張感也即將呈現給觀眾，之後會發生什麼樣的事件也令人好奇。
一人分飾兩角的呂珍九格外令人矚目，一個是如猛獸一般展現自己高高在上威嚴的暴君，另一個則是因為恐懼而幾乎蜷曲自己的賤民，其間的反差令人幾乎無法相信是同一人的演出。製作團隊表示：“首播中暴君與賤民相見的場面，讓一人分飾兩角的呂珍九展現他的演技，敬請大家期待。” 《成為王的男人》自1月7日起將在每周一周二晚間9：30播出。
照片：tvN
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