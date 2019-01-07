郑敬淏为《皇后的品格》张娜拉送上咖啡应援车：「谢谢世上最帅的秀赫。」
明星 2019年1月7日 星期一10:45 MiJimin
大家还记得他们合作的电视剧《再一次 Happy Ending》吗？天啊～好怀念哦～！（祝秀赫和美貌友谊长存）
演员郑敬淏为了正在拍摄《皇后的品格》的张娜拉，送上了友情应援的咖啡车，还提醒她要保重身体，好好加油～！字里行间都让人觉得他是个暖男啊。
张娜拉也在昨天上传了IG，写到：「《再一次 Happy Ending》世界上最帅气的宋秀赫，善良的敬淏为了帮我们皇后团队加油打气，送来了咖啡车。在辛苦的拍摄中大家都很开心，感谢艰难时刻一起面对，为我应援的珍贵的弟弟!!!!」
照片中的张娜拉笑得非常开心，皇后纯真的笑容与美貌也是相当吸引人啊～！不过，只要是跟童颜张娜拉合作过的对象，就算是弟弟，也会默默变成OPPA（哥哥）吧！张娜拉的童颜真的是太无敌了～！！！
＊张娜拉是1981年生，郑敬淏是1983年生，年龄相仿，不过这两位都是越活越年轻就是了～。XD
大家是否还记得《再一次 Happy Ending》中的宋秀赫和韩美貌呢～？
（图自：官方剧照／张娜拉．IG）
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