鄭敬淏為《皇后的品格》張娜拉送上咖啡應援車：「謝謝世上最帥的秀赫。」
明星 2019年1月7日 星期一10:45 MiJimin
大家還記得他們合作的電視劇《再一次 Happy Ending》嗎？天啊～好懷念哦～！（祝秀赫和美貌友誼長存）
演員鄭敬淏為了正在拍攝《皇后的品格》的張娜拉，送上了友情應援的咖啡車，還提醒她要保重身體，好好加油～！字裡行間都讓人覺得他是個暖男啊。
張娜拉也在昨天上傳了IG，寫到：「《再一次 Happy Ending》世界上最帥氣的宋秀赫，善良的敬淏為了幫我們皇后團隊加油打氣，送來了咖啡車。在辛苦的拍攝中大家都很開心，感謝艱難時刻一起面對，為我應援的珍貴的弟弟!!!!」
照片中的張娜拉笑得非常開心，皇后純真的笑容與美貌也是相當吸引人啊～！不過，只要是跟童顏張娜拉合作過的對象，就算是弟弟，也會默默變成OPPA（哥哥）吧！張娜拉的童顏真的是太無敵了～！！！
＊張娜拉是1981年生，鄭敬淏是1983年生，年齡相仿，不過這兩位都是越活越年輕就是了～。XD
大家是否還記得《再一次 Happy Ending》中的宋秀赫和韓美貌呢～？
（圖自：官方劇照／張娜拉．IG）
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