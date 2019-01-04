裴珍映经纪公司宣布近期动向两大重点：处理恶意言论、在休息与工作间取得平衡
KPOP 2019年1月4日 星期五08:15 施乃琪
Wanna One 约满后成员纷纷公布新动向，小狼裴珍映也终於在昨晚有了新消息，一起来看看公司的公告吧！
C9 Entertainment 在昨日（3 日）发出一则关於裴珍映的官方声明，首先就网路上针对他的毁损名誉、性骚扰等恶意言论发表处理措施：「本公司目前已经选定了法律代理人，并搜集好自发监控与接收到的情报，确定了第一波要提告的对象。我们预定持续接收相关资料到 2019 年 1 月 18 日为止，接收完毕后就会慎重而强力地对第二波提告对象采取法律手段。」
紧接著， C9 Entertainment 也表示很了解粉丝担忧裴珍映未来动向的心情：「本公司认为到艺人目前最需要的是在充分休息和工作间取得平衡，同时也正在打造他的未来活动计画。」
「本公司会给予全力支援，让裴珍映未来能以更进步的面貌和各位粉丝相见，接下来也会陆续公开关於日后活动的消息。」C9 Entertainment 最后再度向粉丝致谢，喜欢裴珍映的话一定要继续关注他的消息哦！
（照片来源：C9 Entertainment、TVDaily、Swing Entertainment）
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