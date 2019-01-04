裴珍映經紀公司宣布近期動向兩大重點：處理惡意言論、在休息與工作間取得平衡

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Wanna One 約滿後成員紛紛公布新動向，小狼裴珍映也終於在昨晚有了新消息，一起來看看公司的公告吧！

C9 Entertainment 在昨日（3 日）發出一則關於裴珍映的官方聲明，首先就網路上針對他的毀損名譽、性騷擾等惡意言論發表處理措施：「本公司目前已經選定了法律代理人，並搜集好自發監控與接收到的情報，確定了第一波要提告的對象。我們預定持續接收相關資料到 2019 年 1 月 18 日為止，接收完畢後就會慎重而強力地對第二波提告對象採取法律手段。」

緊接著， C9 Entertainment 也表示很瞭解粉絲擔憂裴珍映未來動向的心情：「本公司認為到藝人目前最需要的是在充分休息和工作間取得平衡，同時也正在打造他的未來活動計畫。」

「本公司會給予全力支援，讓裴珍映未來能以更進步的面貌和各位粉絲相見，接下來也會陸續公開關於日後活動的消息。」C9 Entertainment 最後再度向粉絲致謝，喜歡裴珍映的話一定要繼續關注他的消息哦！



（照片來源：C9 Entertainment、TVDaily、Swing Entertainment）

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