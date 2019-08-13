【2019偶像运动会】发呆大赛忍笑难度太高：NORAZO现场「洗澡」竟有人看到睡著？！XD
综艺 2019年8月13日 星期二08:30 Sani
这次的偶运会好像格外有笑点啊XD
今年的《偶像运动会》有不少新增的竞技专案，其中一个就是在网上「久负盛名」的「发呆大赛」，大家记不记得CRUSH还得过全国发呆大赛的冠军XD这个比赛就是看谁发呆得最久、最彻底，规则包括不准说话、 不准笑、不准看手机、不准睡著等等。
昨天进行的录制当中，主办方为了给选手们增加难度，竟然请来Norazo进行干扰XD图为排排坐的发呆大赛参赛者：
Norazo近日发行了新歌《SHOWER》，不仅在发布会上「搓澡」，还在打歌节目的上班路上当众「沐浴」，这次则是亲自来到参赛者们面前表演起洗澡：
要面对这样的场景忍住笑似乎很难啊！
然而令人意外的是，率先被淘汰的本月少女成员Olivia Hye，竟然是因为...... 发呆发到睡著了？Vs.队友真率双目炯炯：
网友：「看上去好像淩晨就被挖起来走亲戚的无奈三兄妹」XD
这次的《偶运会》将在9月份中秋连休期间播出，突然感觉中秋假期有了盼头啊XDD
（图源：NAVER）
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