[好片推荐]《90分钟末日倒数》内情不单纯！神经紧绷到最后一分钟

由河正宇及李善均两位实力派演员所主演的《90分钟末日倒数》，虽然已知道是一个在地下30米的碉堡中作战，不过整起事件却不断爆发出难以预测的状况与阴谋，考验著队长AHAB河正宇的强心脏。
《90分钟末日倒数》描述私人军事企业的佣兵队长AHAB（河正宇饰）接受了来自CIA的委托，在地下碉堡进行秘密任务，看似简单原以为10分钟就能收队，想不到任务背后却布满了国际政治间的阴谋操控……
在预告中看见河正宇满口英语，帅气领导著来自各国的佣兵，片中应不乏他骁勇善战的一面，想不到《90分钟末日倒数》剧情却出人意表。河正宇所饰演的队长AHAB除了实战经历丰富，更是善於剖析人心。在他与委托人之间的条件谈判，作战期间又是如何使队员们完全听命於他，全球因此事件而瞬息万变的状况之下，面对著有可能被委托人抛弃而深埋地底的状况下，他该如何逃出生天？
在剧情一开始AHAB就对著实习生问了一堆问题，譬如在非常状态下应该弃队友而保命还是同进退？虽然一派轻松地回答，但他却在剧中也面临了这些艰难的选择，即使经验老道却同样让他的思绪紊乱不已。AHAB一边谈判一边指挥著所有队友的布署，手边更收到来自远方即将临盆爱妻的讯息，AHAB的头脑瞬间灌入超多讯息几乎无法思考，此时接连而来的意外状态更可谓一波未平一波又起。
这部作品对演员河正宇来说，与其说是动作电影，不如说他内心的情绪转折表现更为精彩。从一开始的稀松平常到队员意外牺牲让他情绪开始低落，接著发现此行动背后的政治阴谋，以及他必须时时确保人质的安全，自己也中弹大失血等等，河正宇到底能否带领著队员们与任务对象一同逃出？
剧中河正宇与关键人物北韩御医李善均的相辅相成也是一大看点，两人透过萤幕对话并相互协助，大展Bromance，最后结局也象徵著南韩与北韩在不久的将来可能发展为相互友好的关系，充满想像空间。特别值得一提的是，为了不让全英语台词阻碍表演，河正宇花了许多时间把剧本背得滚瓜烂熟，也让观众们彷佛看了场好莱坞规模的电影。
《90分钟末日倒数》於12月28日在台湾正式上映，电影陪大家跨年之余，导演金秉佑以及主角河正宇、李善均都将於1月2日访台，也将透过近距离的戏院舞台问候与台湾粉丝们见面。
照片/影片：华联国际
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