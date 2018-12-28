[好片推薦]《90分鐘末日倒數》內情不單純！神經緊繃到最後一分鐘

由河正宇及李善均兩位實力派演員所主演的《90分鐘末日倒數》，雖然已知道是一個在地下30米的碉堡中作戰，不過整起事件卻不斷爆發出難以預測的狀況與陰謀，考驗著隊長AHAB河正宇的強心臟。
《90分鐘末日倒數》描述私人軍事企業的傭兵隊長AHAB（河正宇飾）接受了來自CIA的委託，在地下碉堡進行秘密任務，看似簡單原以為10分鐘就能收隊，想不到任務背後卻佈滿了國際政治間的陰謀操控……
在預告中看見河正宇滿口英語，帥氣領導著來自各國的傭兵，片中應不乏他驍勇善戰的一面，想不到《90分鐘末日倒數》劇情卻出人意表。河正宇所飾演的隊長AHAB除了實戰經歷豐富，更是善於剖析人心。在他與委託人之間的條件談判，作戰期間又是如何使隊員們完全聽命於他，全球因此事件而瞬息萬變的狀況之下，面對著有可能被委託人拋棄而深埋地底的狀況下，他該如何逃出生天？
在劇情一開始AHAB就對著實習生問了一堆問題，譬如在非常狀態下應該棄隊友而保命還是同進退？雖然一派輕鬆地回答，但他卻在劇中也面臨了這些艱難的選擇，即使經驗老道卻同樣讓他的思緒紊亂不已。AHAB一邊談判一邊指揮著所有隊友的佈署，手邊更收到來自遠方即將臨盆愛妻的訊息，AHAB的頭腦瞬間灌入超多訊息幾乎無法思考，此時接連而來的意外狀態更可謂一波未平一波又起。
這部作品對演員河正宇來說，與其說是動作電影，不如說他內心的情緒轉折表現更為精彩。從一開始的稀鬆平常到隊員意外犧牲讓他情緒開始低落，接著發現此行動背後的政治陰謀，以及他必須時時確保人質的安全，自己也中彈大失血等等，河正宇到底能否帶領著隊員們與任務對象一同逃出？
劇中河正宇與關鍵人物北韓御醫李善均的相輔相成也是一大看點，兩人透過螢幕對話並相互協助，大展Bromance，最後結局也象徵著南韓與北韓在不久的將來可能發展為相互友好的關係，充滿想像空間。特別值得一提的是，為了不讓全英語台詞阻礙表演，河正宇花了許多時間把劇本背得滾瓜爛熟，也讓觀眾們彷彿看了場好萊塢規模的電影。
《90分鐘末日倒數》於12月28日在台灣正式上映，電影陪大家跨年之餘，導演金秉祐以及主角河正宇、李善均都將於1月2日訪台，也將透過近距離的戲院舞台問候與台灣粉絲們見面。
照片/影片：華聯國際
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