宇宙少女确定明年 1 月回归 三中国成员再度缺席
KPOP 2018年12月25日 星期二13:30 施乃琪
时隔短短四个月宇宙少女便即将再度回归，不过这次依然不会看见宣仪、美岐和程潇三人的身影！
Starship Entertainment 昨天宣布宇宙少女将於 2019 年 1 月 8 日带著新专辑〈WJ STAY?〉回归，同时公开了洋溢冬日气息的预告画报。随著新专辑发行，宇宙少女也将於当晚在 Yes24 LIVE Hall 举行回归《宇宙少女 WJ STAY? Comeback Show-Con》。
然而就像上次回归一样，这次 Starship 也表示：「宣仪、美岐和程潇因为原先就敲定的中国行程，不得已地无法参加这张专辑的活动，因此新专辑将以 3 人除外的 10 人体制进行，请粉丝多多见谅。」
另一方面，今年适逢米老鼠 90 周年，宇宙少女最近也加入了庆生行列带来特别歌曲，最后就来看看这支梦幻甜美的 MV 吧！
（照片与影片来源：Starship Entertainment）
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