宇宙少女確定明年 1 月回歸 三中國成員再度缺席
KPOP 2018年12月25日 星期二13:30 施乃琪
時隔短短四個月宇宙少女便即將再度回歸，不過這次依然不會看見宣儀、美岐和程瀟三人的身影！
Starship Entertainment 昨天宣布宇宙少女將於 2019 年 1 月 8 日帶著新專輯〈WJ STAY?〉回歸，同時公開了洋溢冬日氣息的預告畫報。隨著新專輯發行，宇宙少女也將於當晚在 Yes24 LIVE Hall 舉行回歸《宇宙少女 WJ STAY? Comeback Show-Con》。
然而就像上次回歸一樣，這次 Starship 也表示：「宣儀、美岐和程瀟因為原先就敲定的中國行程，不得已地無法參加這張專輯的活動，因此新專輯將以 3 人除外的 10 人體制進行，請粉絲多多見諒。」
另一方面，今年適逢米老鼠 90 週年，宇宙少女最近也加入了慶生行列帶來特別歌曲，最後就來看看這支夢幻甜美的 MV 吧！
（照片與影片來源：Starship Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論