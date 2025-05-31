朴宝剑2025粉丝见面会公开：台湾香港都有份！凭藉Netflix热门韩剧《苦尽柑来遇见你》宽植一角，人气再登高峰～

人气演员朴宝剑将於8月起展开亚洲巡回粉丝见面会，目前8月17日会在高雄举行粉丝见面会「BE WITH YOU」，引发粉丝们热烈、对於抢票也跃跃欲试！

多家台媒报导关於朴宝剑将在高雄举办见面会的消息，这是他时隔两年再次来台与粉丝们近距离互动。朴宝剑2025年亚洲巡回粉丝见面会「BE WITH YOU」一共会巡演9个城市，包括了首尔、高雄、香港、横滨、新加坡、马尼拉、曼谷、雅加达和吉隆坡等地。



官方公开的粉丝见面会主视觉海报中，朴宝剑望向窗外的灿烂笑容格外引人瞩目，爽朗的风格令人心情愉悦。向来都以真诚示人的他，每一次见面会都会做足准备，也留下了许多用心跟温暖的美谈，这一次也让粉丝们相当期待。



刚完结不久的《苦尽柑来遇见你》中，朴宝剑凭藉「宽植」一角成为新好男人的代名词，也掀起了济州岛旅游的风潮，接下来他将推出与金所泫一起主演的韩剧《健将联盟》（Good Boy），化身奥运拳击金牌得主「尹东柱」，透过奥运特招成为新人警察，预计会在6月1日首播。

目前，见面会的门票资讯都尚未公布，亚洲的粉丝们记得密切关注官方资讯。（韩国国内专属粉丝见面会门票将於6月11日晚间7点开始预售，正式发售将於隔日即12日晚间7点开始。）

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