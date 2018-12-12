再次潜逃？ Microdot兄弟被指父母诈骗后变卖家产「人间蒸发」，警方调查无从下手
明星 2018年12月12日 星期三11:35 Sani
说好的「作为儿子承担责任」，转眼就找不到人了？ Microdot的做法真的让人很失望......
韩国rapper兼综艺人Microdot上月被网友指出父母在1996年进行巨额诈骗，「倒会、变卖财产、向邻居借款后连夜潜逃出国」，Microdot在21日发布声明称：「作为儿子， 我认为自己有需要负责的部分。 希望与每一位受害人见面，尽全力妥善解决问题。 」
然后在此之后，Microdot不仅缺席所有公开活动，也未作出进一步的声明，还与外部断绝联络；亲哥Sanchez也取消了原定12月6日发布的新歌，和他一起「人间蒸发」。 因为Microdot父母已是纽西兰国籍，韩国警方表示将委托国际刑警调查其父母，后者一开始还透过媒体表示「马上会回韩国接受调查」，之后也断绝了联络。
11日晚播出的SBS 节目《深夜正式演艺》追踪报导了这件事。 因为Microdot父母住在纽西兰并经营餐厅，还在当地一起拍摄过《都市渔夫》、《我独自生活》，节目组於是找到当地，却发现已经人去楼空。
临近居民接受采访称：「听说他们搬家了，有人看到他们在夜里搬走行李。 」附近的不动产相关人士也透露：「（Microdot家的）房子已经卖掉了，换了房主。 不久前才签约搬进去的。 」
目前对Microdot及其父母的调查陷入泥潭，韩国网友讥讽他们一家都有「连夜潜逃基因」。
（图源：KSD韩星网，Sanchez FB，《深夜正式演艺》节目截图等）
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留言/评论
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父債子還 韓國法律是這樣嗎！ 大概欠太多所以逃離了。
3小时前
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不是啊乾重點是他父母做的事現在怪到他頭上？？？他誇下海口說要承擔但沒做到確實有不負責任的疑慮 但不說要負責又會被罵 而且這一開始本來就不是他們兄弟倆的事好嗎==
結果現在責任直接在他們兩個身上 沒病吧你們😐
1小时前
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