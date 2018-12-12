再次潛逃？ Microdot兄弟被指父母詐騙後變賣家產「人間蒸發」，警方調查無從下手
明星 2018年12月12日 星期三11:35 Sani
說好的「作為兒子承擔責任」，轉眼就找不到人了？ Microdot的做法真的讓人很失望......
韓國rapper兼綜藝人Microdot上月被網友指出父母在1996年進行巨額詐騙，「倒會、變賣財產、向鄰居借款後連夜潛逃出國」，Microdot在21日發佈聲明稱：「作為兒子， 我認為自己有需要負責的部分。 希望與每一位受害人見面，盡全力妥善解決問題。 」
然後在此之後，Microdot不僅缺席所有公開活動，也未作出進一步的聲明，還與外部斷絕聯絡；親哥Sanchez也取消了原定12月6日發佈的新歌，和他一起「人間蒸發」。 因為Microdot父母已是紐西蘭國籍，韓國警方表示將委託國際刑警調查其父母，後者一開始還透過媒體表示「馬上會回韓國接受調查」，之後也斷絕了聯絡。
11日晚播出的SBS 節目《深夜正式演藝》追蹤報導了這件事。 因為Microdot父母住在紐西蘭並經營餐廳，還在當地一起拍攝過《都市漁夫》、《我獨自生活》，節目組於是找到當地，卻發現已經人去樓空。
臨近居民接受採訪稱：「聽說他們搬家了，有人看到他們在夜裡搬走行李。 」附近的不動產相關人士也透露：「（Microdot家的）房子已經賣掉了，換了房主。 不久前才簽約搬進去的。 」
目前對Microdot及其父母的調查陷入泥潭，韓國網友譏諷他們一家都有「連夜潛逃基因」。
（圖源：KSD韓星網，Sanchez FB，《深夜正式演藝》節目截圖等）
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留言/評論
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父債子還 韓國法律是這樣嗎！ 大概欠太多所以逃離了。
3小時前
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不是啊乾重點是他父母做的事現在怪到他頭上？？？他誇下海口說要承擔但沒做到確實有不負責任的疑慮 但不說要負責又會被罵 而且這一開始本來就不是他們兄弟倆的事好嗎==
結果現在責任直接在他們兩個身上 沒病吧你們😐
1小時前
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