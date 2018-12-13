暖男刘以豪带著《比悲伤更悲伤的故事》反攻韩国市场！
电影 2018年12月13日 星期四08:15 Chrissy
上个月28日在韩国举办的《2018 Asia Artist Award》，台湾演员刘以豪与少女时代中文十级的润娥同框聊天的画面，令人大赞润娥的中文实力。
2018 AAA 润娥中文10级陪刘以豪聊天，两位同框颜值加总实在太高啦～！
虽然韩国韩星当道，但是呢，刘以豪凭藉著暖男的形象，让他在韩国也拥有相当高的知名度，受邀参加《2018 AAA》的颁奖典礼。
由刘以豪与陈意涵主演，并已於11月30日在台湾、香港同步上映的电影《比悲伤更悲伤的故事》，其实是翻拍自2009年的韩国电影《最悲伤的故事》，权相佑、李宝英携手演出K与Cream。
该部电影已先於具有指标性的釜山影展「Open Cinema」上，举办了世界首映。
而接下来，就在12月12日这部翻拍自韩国电影的台湾电影，《比悲伤更悲伤的故事》也将在韩国电影院看得到。
不晓得刘以豪会不会来韩国各大影院来「舞台问候(무대인사)」呢？
照片来源: 网路
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