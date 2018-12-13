暖男劉以豪帶著《比悲傷更悲傷的故事》反攻韓國市場！
電影 2018年12月13日 星期四08:15 Chrissy
上個月28日在韓國舉辦的《2018 Asia Artist Award》，台灣演員劉以豪與少女時代中文十級的潤娥同框聊天的畫面，令人大讚潤娥的中文實力。
2018 AAA 潤娥中文10級陪劉以豪聊天，兩位同框顏值加總實在太高啦～！
雖然韓國韓星當道，但是呢，劉以豪憑藉著暖男的形象，讓他在韓國也擁有相當高的知名度，受邀參加《2018 AAA》的頒獎典禮。
由劉以豪與陳意涵主演，並已於11月30日在台灣、香港同步上映的電影《比悲傷更悲傷的故事》，其實是翻拍自2009年的韓國電影《最悲傷的故事》，權相佑、李寶英攜手演出K與Cream。
該部電影已先於具有指標性的釜山影展「Open Cinema」上，舉辦了世界首映。
而接下來，就在12月12日這部翻拍自韓國電影的台灣電影，《比悲傷更悲傷的故事》也將在韓國電影院看得到。
不曉得劉以豪會不會來韓國各大影院來「舞台問候(무대인사)」呢？
照片來源: 網路
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