全炫茂＆韩惠珍爆分手，沉默3日后...双方所属社发表声明否认！而《我独》目前正在照常录影！
明星 2018年12月10日 星期一13:22 Yuan
今日双方所属社也发表声明否认分手说，想起全炫茂曾在别的节目中透露，两人吵架时都不会互看对方，而这集播出他们冷淡反应，也被网友指责不专业。
在7日播出《我独自生活》中，当天在观看Henry的日常生活过程中，全炫茂和韩惠珍之间出现了尴尬的气流，他们冷淡反应被网友的推断已经分手。全炫茂也曾在别的节目中透露过两人吵架时：「惠珍有的时候不看我这边，或是只有她听到我说的话不笑。关系好的时候会对视，吵架的时候会回避视线，即使她很搞笑我也不会看，观众们都可以看出这些。」
在这集节目播出后，网友们纷纷指责：「不管是交往还是分手，吵架或是和好，但能不能把情绪放一边」、「两人不管是什么样的关系，不表现出来才是专业的」等等。而双方所属社都没有表明立场，全炫茂和韩惠珍也一直「霸占」著热搜榜。
到了第四天，双方的所属社终於在今日发表声明否认分手说，全炫茂所属社SM C&C表示：「因为和全炫茂确认花了一点时间，没能马上回应传闻，真的非常抱歉。确认的结果是两人分手传闻并不是事实。」而韩惠珍的所属社ESteem娱乐也表明：「和本人确认过后，两人的分手传闻并不是事实。」而目前《我独自生活》正在照常进行录影。
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（图：MBC、TVDaily）
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