全炫茂＆韓惠珍爆分手，沉默3日後...雙方所屬社發表聲明否認！而《我獨》目前正在照常錄影！
明星 2018年12月10日 星期一13:22 Yuan
今日雙方所屬社也發表聲明否認分手說，想起全炫茂曾在別的節目中透露，兩人吵架時都不會互看對方，而這集播出他們冷淡反應，也被網友指責不專業。
在7日播出《我獨自生活》中，當天在觀看Henry的日常生活過程中，全炫茂和韓惠珍之間出現了尷尬的氣流，他們冷淡反應被網友的推斷已經分手。全炫茂也曾在別的節目中透露過兩人吵架時：「惠珍有的時候不看我這邊，或是只有她聽到我說的話不笑。關係好的時候會對視，吵架的時候會迴避視線，即使她很搞笑我也不會看，觀眾們都可以看出這些。」
在這集節目播出後，網友們紛紛指責：「不管是交往還是分手，吵架或是和好，但能不能把情緒放一邊」、「兩人不管是什麼樣的關係，不表現出來才是專業的」等等。而雙方所屬社都沒有表明立場，全炫茂和韓惠珍也一直「霸佔」著熱搜榜。
到了第四天，雙方的所屬社終於在今日發表聲明否認分手說，全炫茂所屬社SM C&C表示：「因為和全炫茂確認花了一點時間，沒能馬上回應傳聞，真的非常抱歉。確認的結果是兩人分手傳聞並不是事實。」而韓惠珍的所屬社ESteem娛樂也表明：「和本人確認過後，兩人的分手傳聞並不是事實。」而目前《我獨自生活》正在照常進行錄影。
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（圖：MBC、TVDaily）
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