全炫茂&韓惠珍情滅 節目中無互動+連續2日沉默

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作為綜藝節目《我獨自生活》中的頭號情侶，全炫茂和韓惠珍的愛情一直備受觀眾和網民們的關注，兩人時不時在公開場合小秀恩愛也讓眾人羡慕，粉絲們以為會邁入婚姻的兩人被爆出分手。

自從7日播出《我獨自生活》後，觀眾們之間就傳出全炫茂和韓惠珍情滅的傳聞，兩人在節目中的互動較之前減少，甚至不再提及對方，與原來經常秀恩愛的兩人極為不同，也難怪觀眾們會猜測他們情變。 全炫茂在某次採訪中曾透露：「要是吵架的話，她就不怎麼笑。 觀眾們機靈的和鬼怪一樣，一眼就能識破。 」



節目播出後，全炫茂和韓惠珍分手的消息火速在網路上散播，但兩人並未作出任何回應，完全不同於之前一有機會就在公開場合甜蜜提及對方的性格。 不過也有觀眾表示，不能光憑節目中無互動，兩天都沒發佈任何聲明就斷定兩人已經分手。



然而這兩天韓惠珍和全炫茂一直「霸佔」著熱搜榜，但兩人似乎依舊沒有任何澄清的意思，雙方的沉默更讓民眾浮想聯翩。而多位業界人士透露，全炫茂和韓惠珍確實已經分手，《我獨自生活》的成員們也早就知道了這一事情，最近的聚餐中他們從不一起出席。

「圖：《我獨自生活》」

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