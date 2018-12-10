再见了！这是他们最后一次的打歌舞台——Wanna One《春风》 & NU'EST W《HELP ME》

从今以后，也许再也无法在电视打歌节目上看到他们了...... 这1年半的时间里，Wanna One和NU’EST W的大家都辛苦了！虽然真的太不舍得你们离开啊T^T
作为《Produce 101》第二季选秀出道的限定男团，Wanna One会在今年12月31日走到终点是大家都知道的事，但要接受这个逐渐逼近的事实终究还是很难......
去年8月10日的出道电视首秀！ 《Energetic》给大家留下了多少惊艳的回忆啊：
转眼来到今年11月19日发行最后一张专辑《1¹¹=1 (POWER OF DESTINY)》，昨日在《人气歌谣》中带来了主打歌《春风》的最后一次打歌舞台，开头那张照片的回忆杀真的太狠了T^T
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此外，因为成员黄旼炫参加Wanna One的活动而暂时以4人形式活动的小分队NU’EST W，也在昨天进行了最后一次的打歌舞台。
NU'EST W去年7月25日发行特别单曲专辑《IF YOU》，瞬间登上各大音源网站即时榜的第一，令成员们直呼「仿佛重新出道的感觉」：
今年11月26日，NU’EST W发行了小分队期间的最后一张专辑《WAKE,N》，昨晚在《人气歌谣》中最后一次表演主打歌《HELP ME》，不仅舞台精彩， 粉丝应援也非常赞：
感谢这段时间以来NU'EST W 4位成员的努力，明年就回到5人的NU'EST了！
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一方面不舍得Wanna One离开，一方面又为NU’EST终於能重新成为完整体而开心，相信很多人此刻的心情都难免有些复杂……T^T
（图源：Wanna One、NU’EST FB）
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