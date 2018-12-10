再見了！這是他們最後一次的打歌舞台——Wanna One《春風》 & NU'EST W《HELP ME》

從今以後，也許再也無法在電視打歌節目上看到他們了...... 這1年半的時間裡，Wanna One和NU’EST W的大家都辛苦了！雖然真的太不捨得你們離開啊T^T
作為《Produce 101》第二季選秀出道的限定男團，Wanna One會在今年12月31日走到終點是大家都知道的事，但要接受這個逐漸逼近的事實終究還是很難......
去年8月10日的出道電視首秀！ 《Energetic》給大家留下了多少驚豔的回憶啊：
轉眼來到今年11月19日發行最後一張專輯《1¹¹=1 (POWER OF DESTINY)》，昨日在《人氣歌謠》中帶來了主打歌《春風》的最後一次打歌舞台，開頭那張照片的回憶殺真的太狠了T^T
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此外，因為成員黃旼炫參加Wanna One的活動而暫時以4人形式活動的小分隊NU’EST W，也在昨天進行了最後一次的打歌舞台。
NU'EST W去年7月25日發行特別單曲專輯《IF YOU》，瞬間登上各大音源網站即時榜的第一，令成員們直呼「仿佛重新出道的感覺」：
今年11月26日，NU’EST W發行了小分隊期間的最後一張專輯《WAKE,N》，昨晚在《人氣歌謠》中最後一次表演主打歌《HELP ME》，不僅舞台精彩， 粉絲應援也非常讚：
感謝這段時間以來NU'EST W 4位成員的努力，明年就回到5人的NU'EST了！
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一方面不捨得Wanna One離開，一方面又為NU’EST終於能重新成為完整體而開心，相信很多人此刻的心情都難免有些複雜……T^T
（圖源：Wanna One、NU’EST FB）
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