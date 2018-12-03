韩剧 就算死也喜欢죽어도좋아 – 每天死一次的真相

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（剧雷，慎入）原以为上司每天都要死一次的轮回剧情有点扯，可在看了《就算死也喜欢》发现，好上司该怎么做？确实是人生职场上必修的重要课程之一。



《就算死也喜欢》在韩水木剧收视率上虽一直垫底，可静心看个几集会发现原来一次又一次的重来，是老天爷给机会，让主演们从中学习如何确实检视我们的内在，如何不要只看表面便下评判，如何话不要脱口而出伤到人，如何保持同理心，如何做一个好上司？！



讲原则、说实话的表现就是不留情面、苛刻、毒舌。在这种上司底下做事真的很痛苦。尤其是有功就抢，有错都是别人的，能力又很强的这种上司，更令人痛恶。刚好我们的男主样样中。能够做到让大家气到诅咒的地步，可见这位男主上司多不会做人。男主不懂人情事故，以为只要讲求原则，说实话，才是正确的管理之道。他自己也很困惑，错就是错，对就是对，为什么要虚伪？其实，不过就是换个角度、换个方式，给予理解、尊重而已。而怨念的力量很大，稍有不慎，害人害己。



这部网漫改编的职场剧和《未生》的写实不一样，走得是夸张、荒诞路线，虽都是职场人生甘苦，却没那么沉重。相对的，共鸣度就没那么高。个人觉得这剧最大特点，就在於死亡循环皆因没找到问题重点。只要找到了，才会停止重复，时间继续走。人生什么最难？就是诚实的面对自己。我们活在一个从谎言里找真理的世界而不自知。



好上司，最基本就是能扛责、护全下属。看起来挺简单，可职场上偏多的是还没醒悟的白振尚。改造上司，是件大工程。

剧情走到被降职到直营店的姜至奂因被客诉被解雇，战斗力强大的他该如何自救？而白珍熙是不是接受了孔明？那位推白珍熙跌倒撞上女部长，阻止了女部长愤怒的诅咒的是谁？只有继续往下追了。20181201

#看了姜至奂的白振尚演绎，觉得那个韩版翻拍日剧《王牌大律师》可以找姜至奂来演古美门，耍贱嘴脸和正气凛然他挺擅长的

#白珍熙演技一如以往

#剧中孔明追白珍熙追得太紧，还好他要回去接家业了，这样姜至奂才有活路

#换了位置换了脑袋，为了生存，好人也会变的

#言语的力量很大，请留意自己说的话

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