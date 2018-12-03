韓劇 就算死也喜歡죽어도좋아 – 每天死一次的真相

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（劇雷，慎入）原以為上司每天都要死一次的輪迴劇情有點扯，可在看了《就算死也喜歡》發現，好上司該怎麼做？確實是人生職場上必修的重要課程之一。



《就算死也喜歡》在韓水木劇收視率上雖一直墊底，可靜心看個幾集會發現原來一次又一次的重來，是老天爺給機會，讓主演們從中學習如何確實檢視我們的內在，如何不要只看表面便下評判，如何話不要脫口而出傷到人，如何保持同理心，如何做一個好上司？！



講原則、說實話的表現就是不留情面、苛刻、毒舌。在這種上司底下做事真的很痛苦。尤其是有功就搶，有錯都是別人的，能力又很強的這種上司，更令人痛惡。剛好我們的男主樣樣中。能夠做到讓大家氣到詛咒的地步，可見這位男主上司多不會做人。男主不懂人情事故，以為只要講求原則，說實話，才是正確的管理之道。他自己也很困惑，錯就是錯，對就是對，為什麼要虛偽？其實，不過就是換個角度、換個方式，給予理解、尊重而已。而怨念的力量很大，稍有不慎，害人害己。



這部網漫改編的職場劇和《未生》的寫實不一樣，走得是誇張、荒誕路線，雖都是職場人生甘苦，卻沒那麼沉重。相對的，共鳴度就沒那麼高。個人覺得這劇最大特點，就在於死亡循環皆因沒找到問題重點。只要找到了，才會停止重複，時間繼續走。人生什麼最難？就是誠實的面對自己。我們活在一個從謊言裏找真理的世界而不自知。



好上司，最基本就是能扛責、護全下屬。看起來挺簡單，可職場上偏多的是還沒醒悟的白振尚。改造上司，是件大工程。

劇情走到被降職到直營店的姜至奐因被客訴被解僱，戰鬥力強大的他該如何自救？而白珍熙是不是接受了孔明？那位推白珍熙跌倒撞上女部長，阻止了女部長憤怒的詛咒的是誰？只有繼續往下追了。20181201

#看了姜至奐的白振尚演繹，覺得那個韓版翻拍日劇《王牌大律師》可以找姜至奐來演古美門，耍賤嘴臉和正氣凜然他挺擅長的

#白珍熙演技一如以往

#劇中孔明追白珍熙追得太緊，還好他要回去接家業了，這樣姜至奐才有活路

#換了位置換了腦袋，為了生存，好人也會變的

#言語的力量很大，請留意自己說的話

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