TS 决定上诉！全烋星合约官司继续缠讼
明星 2018年11月23日 星期五12:59 施乃琪
才刚获得胜诉判决，原以为全烋星能安稳地展开新事业了，没想到败诉的前东家 TS Entertainment 决定继续上诉！
法律界相关人士在今天（23 日）透露，TS Entertainment 因为不服全烋星提起的「专属合约效力不存在确认」民事诉讼之一审判决结果，而在昨天向首尔西部地方法院提交了上诉状。
去年 9 月全烋星以「就算工作也没收到酬劳」等原因针对 TS 提起告诉，而在本月 14 日法院终於判定 TS 败诉，除了须向全烋星支付一亿三千万韩元，也应负担大部分的诉讼费用。
一审判决出炉后，不仅全烋星大为振奋，已经和她签约的新东家汤米商会也重申「我们的合约关系不受判决结果影响，本公司将全力支持全烋星未来的活动，并视保护旗下艺人为第一优先，努力圆满地解决问题。」
如此一来，意味著全烋星与 TS 双方势必将再度站上法庭，而这对全烋星即将启动的事业第二幕会带来什么样的影响，也是粉丝和相关人士关注的焦点。
（照片来源：汤米商会、TS Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻