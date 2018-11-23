TS 決定上訴！全烋星合約官司繼續纏訟
明星 2018年11月23日 星期五12:59 施乃琪
才剛獲得勝訴判決，原以為全烋星能安穩地展開新事業了，沒想到敗訴的前東家 TS Entertainment 決定繼續上訴！
法律界相關人士在今天（23 日）透露，TS Entertainment 因為不服全烋星提起的「專屬合約效力不存在確認」民事訴訟之一審判決結果，而在昨天向首爾西部地方法院提交了上訴狀。
去年 9 月全烋星以「就算工作也沒收到酬勞」等原因針對 TS 提起告訴，而在本月 14 日法院終於判定 TS 敗訴，除了須向全烋星支付一億三千萬韓元，也應負擔大部分的訴訟費用。
一審判決出爐後，不僅全烋星大為振奮，已經和她簽約的新東家湯米商會也重申「我們的合約關係不受判決結果影響，本公司將全力支持全烋星未來的活動，並視保護旗下藝人為第一優先，努力圓滿地解決問題。」
如此一來，意味著全烋星與 TS 雙方勢必將再度站上法庭，而這對全烋星即將啟動的事業第二幕會帶來什麼樣的影響，也是粉絲和相關人士關注的焦點。
（照片來源：湯米商會、TS Entertainment）
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