朴海镇人气回升黑历史再被提！自曝从小家境清寒，高中就被迫工作

随著《全国死刑公投》的热播，朴海镇人气逐渐回升。

朴海镇从出道开始就凭藉帅气的外型备受关注，从《家有七公主》到《来自星星的你》，再到《坏家伙们》，人气一路攀升。 但在他事业上升期时却连续三年无戏可拍，深陷丑闻中，直到2020年复出再拍戏，人气早已大不如前。



2017年朴海镇被爆出曾经做过牛郎。 原因就是一张照片，照片中他和几个男子站在一起，并系著同款腰带。而照片上有个男人名叫高英泰，是韩国前总统朴瑾惠的闺蜜崔顺实交往密切的人。 因高英泰曾经在牛郎店工作过，大众很容易就联想到：朴海镇和高英泰挨得那么近，是不是说明他也在那家牛郎店工作过？朴海镇的形象受到很大的冲击，虽然多次回应，但依旧没能抵挡住流言蜚语，朴海镇的事业也一路跌到谷底。广大民众们当年一致认为朴海镇的解释牵强附会。

<일베의 정보력> 강남 호스트바 시절의 고영태. 맨 왼쪽 인물이 고영태, 그리고 왼쪽으로부터 세 번째 인물이 배우 박해진. pic.twitter.com/Gd2vDYNlbn — A4 물고 뜯고 찢고 씹고 (@4ranghanza) January 26, 2017

其实朴海镇隐藏著一个令人惊讶的过往，那就是他家境贫寒。他回忆起的第一个家是一个简陋的单间，甚至他从小父母就没有稳定的收入，他度过了没有合适监护人的童年时光。据韩媒报导称直到成年之前，朴海镇的监护人甚至换了整整三次。 高中毕业后为了维持生计，他在服装店和胶带工厂打工。 在这个过程中，朴海镇表示他感到了巨大的情感不安。 此外，朴海镇在出道前因强迫症、抑郁症等精神疾病而被豁免兵役。 当时因家庭不和而长期患有抑郁症的事实也被揭示出来。 朴海镇还表示当时患有肺部疾病，病情加重。 但是由於朴海镇被免除兵役时正是被拍摄到「问题皮带」的那年，由此引发了很多质疑和争议。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻