《90分钟末日倒数》河正宇X李善均两位大叔的火花
电影 2018年11月21日 星期三09:52 Erin
集结两位演技派演员河正宇与李善均的电影《90分钟末日倒数》将於今年底12月26日在韩国率先与观众见面，相隔两日也立即在台上映。
《90分钟末日倒数》描述任职於全球私人军事企业PMC担任队长的Ahab（河正宇饰），接下来来自CIA委托的大型专案，必须深入地下30公尺的秘密隧道进行作战，Ahab与这次作战的主要医师尹智义（李善均饰）在这个大计画中又有什么样的关联性？
剧照中队长河正宇与医师李善均两人深入隧道，看来脸上也挂著脏污痕迹，两人的首度相遇已让观众开始感受到紧张，更为了生存下去即将展开激烈打斗。河正宇身为私人军团PMC黑蜥蜴小队的队长，率领不同肤色的队员无惧前进，这部电影《90分钟末日倒数》也将是韩国首度挑战国际私人佣兵题材，有神秘又独特的魅力吸引观众。
《90分钟末日倒数》由《与神同行》特效班底全程打造，预告片中河正宇一句：「行动！」随即与对方展开激烈交火，画面中夹杂大型火炮、爆破、空战、坦克攻击等情节，更是可见该片庞大格局。
《90分钟末日倒数》将於12月28日与韩国几乎同步在台上映，是大家跨年新选择！
照片/影片: 华联国际
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