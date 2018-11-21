《90分鐘末日倒數》河正宇X李善均兩位大叔的火花
電影 2018年11月21日 星期三09:52 Erin
集結兩位演技派演員河正宇與李善均的電影《90分鐘末日倒數》將於今年底12月26日在韓國率先與觀眾見面，相隔兩日也立即在台上映。
《90分鐘末日倒數》描述任職於全球私人軍事企業PMC擔任隊長的Ahab（河正宇飾），接下來來自CIA委託的大型專案，必須深入地下30公尺的秘密隧道進行作戰，Ahab與這次作戰的主要醫師尹智義（李善均飾）在這個大計畫中又有什麼樣的關聯性？
劇照中隊長河正宇與醫師李善均兩人深入隧道，看來臉上也掛著髒污痕跡，兩人的首度相遇已讓觀眾開始感受到緊張，更為了生存下去即將展開激烈打鬥。河正宇身為私人軍團PMC黑蜥蜴小隊的隊長，率領不同膚色的隊員無懼前進，這部電影《90分鐘末日倒數》也將是韓國首度挑戰國際私人傭兵題材，有神祕又獨特的魅力吸引觀眾。
《90分鐘末日倒數》由《與神同行》特效班底全程打造，預告片中河正宇一句：「行動！」隨即與對方展開激烈交火，畫面中夾雜大型火砲、爆破、空戰、坦克攻擊等情節，更是可見該片龐大格局。
《90分鐘末日倒數》將於12月28日與韓國幾乎同步在台上映，是大家跨年新選擇！
照片/影片: 華聯國際
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