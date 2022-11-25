崔始源要有危机感了！《酒鬼都市女人们2》李善彬前男友现身，由这位歌手扮演

随著《酒鬼都市女人们》第2部正式定档，观众们开始期待新故事的发生。

《酒鬼都市女人们》讲述了三名性格迥异的闺蜜因酒结缘，又因酒交好，无论日子过得如何都以酒结束每一天，要说起喝酒的理由，那可就多了...... 从几乎无宣传的开播，到观众们口口相传式的疯狂推荐，第一部频频刷新自身收视率，任谁看了都忍不住赞一句「酒桌上的友谊真的太治愈了」。



第一部结束后没多久剧组就宣布开拍第二季的好消息，并邀请来了郑恩地、韩善花、李善彬、崔始源等原班人马，保持故事的连贯性。 目前第二部已经确定12月9日重磅开播，除了上一部中的重要角色之外，还有新角色登场。

歌手赵正治将亮相《酒鬼都市女人们2》，饰演安昭熙（李善彬 饰）的前男友，还是个在交往期间脚踏两条船的「渣男」。 第一部中，观众们都以为安昭熙和姜北久（崔始源 饰）能大结局里迎来Happy Ending，但谁都没想到姜北久竟然向安昭熙提议维持「炮友」关系。 一直到大结局两人的关系都没有确切的定义，相信第二季里关於他俩的关系一定会有解释，说不定就是在突然出现的前男友的刺激下，姜北久才深刻了解到安昭熙对他的重要性，这才奋起追爱，结束炮友关系，成为情侣。 当然也有可能因为前任的出现动摇了安昭熙的心，两人符合。 故事还未开始，一切皆有可能。



除了安昭熙的感情线之外，姜智久（郑恩地 饰）和亲切摺纸YouTuber（尹施允 饰）未完的LOVELINE也将继续。此前，「亲切的折纸小哥」约姜智久见面，但姜智久因事未能赴约，兜兜转转的两人终於在签名会上见面了，产生了一种不可言喻的奇妙氛围。 而第一季大结局中摺纸YouTuber一人坐在酒馆似乎在等姜智久的场景让人浮想联翩，第二季里他们的关系会有进展吗？



另一位好闺蜜韩智妍（韩善花 饰）的人生也是跌跌撞撞，在智勇（李现填 饰）和护理师（河道权 饰）之间反复横跳，无法抉择，最后她到底要选谁呢？



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻