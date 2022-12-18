《酒都女2》姜PD又暖又惨！第一季帮助安昭熙如厕，现在3个酒鬼都需要他XD（EP.3-4）

《酒鬼都市女人们2》16日播出了最新第3、第4集，描述酒鬼们安昭熙（李先彬 饰）、韩智妍（韩善伙 饰）、姜芝久（郑恩地 饰）从山林回归都市，连「酒量」都要重新训练。

三个酒鬼，安昭熙回到电视台企划组长原位，韩善伙到了某个瑜珈学院继续当瑜珈讲师，姜芝久则以外送重作为全新开始，并未回去当摺纸YouTuber。重新适应都市生活必定有难度，大概只有韩善伙最随遇而安，安昭熙和姜芝久都碰壁。

三个人两年前一样，下班后相约五福屋酒馆，接著再到其他地方续摊。殊不知，三个人才喝两瓶烧酒就醉倒，最后是由姜PD（制作人）姜北久（崔始源 饰）出面从路边带走她们。

搞笑的事情来了，在姜北久正被安昭熙迷或想低下头吻她时，一个个「想尿尿」的声音打断。三个酒鬼因为在山里「野放」习惯了，竟然奔出家门到公寓外头的草丛如厕，姜北久不得已只能替他们遮掩、把风。此场面重现了第1季，安昭熙想上厕所时，姜北久也是有耐心的带她到厕所把她放上马桶啊！简直是「又暖又惨」的人物没错了。



而姜北久的暖举不止这些，第4集他在面对安昭熙的渣男前男友（歌手赵正治 饰），很Man的出了头。当然，安昭熙也不是好惹的，干脆让前男友大吃特吃苦头了。



尾声暗示了三个女人正往好的方向发展，也都有了异性缘。安昭熙是姜北久不用说，姜芝久再次巧遇了「亲切的摺纸先生」（尹施允 饰），而韩智妍有了新的男人关注著他，是瑜珈学院院长的弟弟（周於镇주어진 饰）。



看完全新集数，有网友纷纷评价「比第2季更疯」，从李先彬、韩善伙、郑恩地、崔始源、柳仁英（饰演瑜珈学院院长）、赵正治……几乎都被称赞一轮，特别是韩善伙和柳仁英的对戏，大家都说柳仁英演得太好太好笑了，而郑恩地演的外送员情节相当引人共鸣。





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