虽然,这次的回归行程少得令人怀疑,不过仍无碍EXO的威力,专辑连续五年破百万,并成为千禧年后首组破千万唱片销量的歌手,果然还是EXO呀!

EXO於11月2日携正规5辑《DON'T MESS UP MY TEMPO》回归,然而回归后零丁的行程,比回归前更少的曝光都令粉丝难以置信。不过这也无阻EXO在专辑销量上的表现,据悉,《DON'T MESS UP MY TEMPO》的销量已於11月11日突破了1,179,997张啦!



由此,累计组合自2012年出道至今,共发表的5张正规专辑、2张迷你专辑和4张冬日特别专辑,合计在韩国国内的专辑销量总数达到了10,000,205张,成为了2000年以后出道的歌手/组合中,首位累计专辑销量突破1000万张的歌手,展现组合超强的专辑力量!



不过,《DON'T MESS UP MY TEMPO》短短的活动也快将结束了,爱丽们还是期待一下后续吧!

